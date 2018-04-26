Дитячі мрії та комікси нарешті втілились у життя.

Цього тижня в Японії був представлений робот, який може змінювати форму з автомобіля на гуманоїда. Для перетворення потрібно близько 60 секунд.

Робот, що отримав назву “J-deite RIDE”, є творінням інженера Кенджі Ішида, генерального директора Brave Robotics та фаната Трансформерів. “Я виріс, вважаючи, що роботи мають бути здатними робити такі речі і це стало моєю мотивацією для роботи над цим проектом”, – сказав пан Ішида журналістам Reuters.

Трансформер “J-deite RIDE” був створений спільними зусиллями Brave Robotics, Asratec та Sansei Technologies. Робот у формі гуманоїда сягає 3,6 метрів у висоту, а коли складається – може перевозити двох пасажирів. Нажаль, під час демонстрації трансформера його не показали у режимі їзди, але той факт, що під час трансформації пасажири можуть залишатись у кабіні – ставить його на наступний щабель еволюції подібних роботів. Раніше нікому не вдавалось створити повнофункціонального робота-трансформера, який міг би перевозити людей і пересуватись на колесах та на ногах.

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