У роздрібних мережах автогаз продовжує поступово дешевшати вже кілька тижнів поспіль.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень із 14 по 20 січня у мережах автозаправних станцій впала ще на 0,86 грн/л — до 27,55 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Згідно з моніторингом, діапазон цін коливається у межах 24,85 – 28,49 грн/л. При цьому на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,59 грн/л і 0,45 грн/л, до 28,13 грн/л і 28,18 грн/л відповідно.

Neftek і «Овіс» упродовж тижня скинули по гривні – до 28,49 грн/л.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 1,45 грн/л, до 26,50 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 26,84 грн/л (-1,09 коп. на літрі), 26,79 грн/л (-1,10 грн), 26,49 грн/л (-01,20 грн/л) і 26,17 грн/л (-1,20 грн на літрі) відповідно.

Найменше – 14 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі VST, де він наразі коштує 27,76 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,95 грн/л – на АЗС ZOG, до 26,55 грн/л.

Найдорожче автогаз можна купити на станціях Neftek, за 28,49 грн/л, де він за тиждень втратив 1 грн/л, найдешевше – на «Авантаж 7», за 24,85 грн/л (за тиждень -86 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,64 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 14 по 20 січня, грн/л: