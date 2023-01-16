Вартість автомобільного газу на українських АЗС продовжує знижуватись.

Середня ціна на скраплений газ упродовж вихідних (із 14 по 16 січня ц.р. у мережах АЗС у середньому зменшилась на 0,14 грн/л — до 28,26 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО, Socar і Shell автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 1,0 грн/л і 0,02 грн/л, до 28,63, 28,11 і 28,40 грн/л відповідно. Neftek і Rodnik знизили ціни на 50 коп./л. Мережі АЗК «Овіс», BVS, WOG, «Рур груп» та інші залишили ціну на попередньому рівні.

При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп./л – зафіксовано на АЗК мережі Shell, найбільше – на 1,0 грн/л – на станціях Socar.

Наразі найдорожче – 29,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Овіс», де ціна упродовж вихідних не змінювалася, найдешевше – 25,25 грн/л – у мережі Авантаж 7, яка скинула за вихідні 40 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 14 по 16 січня, грн/л: