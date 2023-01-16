Стоимость автомобильного газа на украинских АЗС продолжает снижаться.

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 14 по 16 января с.г. в сетях АЗС в среднем уменьшилась на 0,14 грн/л — до 28,26 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы « А-95».

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На станциях ОККО, Socar и Shell автогаз подешевел на 0,09 грн/л, 1,0 грн/л и 0,02 грн/л до 28,63, 28,11 и 28,40 грн/л соответственно. Neftek и Rodnik понизили цены на 50 коп./л. Сети АЗК "Овис", BVS, WOG, "Рур групп" и другие оставили цену на прежнем уровне.

При этом меньшее снижение цены – на 2 коп./л – зафиксировано на АЗК сети Shell, наибольшее – на 1,0 грн/л – на станциях Socar.

Сейчас дороже всего – 29,49 грн/л – автогаз стоит на АЗС сети «Овис», где цена за выходные не менялась, дешевле всего – 25,25 грн/л – в сети Авантаж 7, которая сбросила за выходные 40 коп./л.

Изменение розничных цен на АЗС с 14 по 16 января, грн/л: