Середня вартість пропан-бутану в Україні становить майже 25 грн за літр.

Ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС зросли на 1-2 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”.

Ціни виросли по-різному в залежності від мереж АЗС. Так, у роздрібній мережі ANP та Avias в середньому ціни підвищилися на 2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.

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На 1 грн/л, зросла ціна на скраплений газ у мережах WOG і ОККО, однак там цінники на стеллах вищі – 26 грн/л. Мережі BVS і “БРСМ-Нафта” підняли ціну на продукт на 1 – 1,3 грн/л.

Середня вартість скрапленого газу в Україні 23 березня склала 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 березня).

Зміна роздрібних цін на автогаз в Україні станом на 22 березня 2022 року: