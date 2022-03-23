Середня вартість пропан-бутану в Україні становить майже 25 грн за літр.
Ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС зросли на 1-2 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”.
Ціни виросли по-різному в залежності від мереж АЗС. Так, у роздрібній мережі ANP та Avias в середньому ціни підвищилися на 2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.
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На 1 грн/л, зросла ціна на скраплений газ у мережах WOG і ОККО, однак там цінники на стеллах вищі – 26 грн/л. Мережі BVS і “БРСМ-Нафта” підняли ціну на продукт на 1 – 1,3 грн/л.
Середня вартість скрапленого газу в Україні 23 березня склала 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 березня).
Зміна роздрібних цін на автогаз в Україні станом на 22 березня 2022 року:
|
Компанія
|
Ціна
|
Зміна
|
ОККО
|
26,00
|
1,00
|
WOG
|
26,00
|
1,00
|
Авіас
|
22,37
|
2,00
|
Укрнафта
|
22,38
|
1,98
|
AMIC
|
25,00
|
0,00
|
SOCAR
|
24,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
1,00
|
KLO
|
25,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
25,00
|
0,00
|
BVS
|
24,29
|
1,30
|
Chipo
|
27,97
|
-2,03
|
Авантаж 7
|
25,00
|
0,00
|
Mango
|
25,55
|
0,00
|
Motto
|
24,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,74
|
0,96