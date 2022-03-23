Средняя стоимость пропан-бутана в Украине составляет около 25 грн за литр.

Цены на сжиженный газ 23 марта в крупных сетях АЗС выросли на 1-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Цены выросли по-разному в зависимости от сетей АЗС. Так, в розничной сети ANP и Avias в среднем цены повысились на 2 грн/л до 22,37-22,28 грн/л.

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На 1 грн/л выросла цена на сжиженный газ в сетях WOG и ОККО, однако там ценники на стеллах выше – 26 грн/л. Сети BVS и "БРСМ-Нефть" подняли цену на продукт на 1 – 1,3 грн/л.

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине 23 марта составила 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 марта).

Зміна роздрібних цін на автогаз в Україні станом на 22 березня 2022 року:

Компанія

Ціна

Зміна

ОККО

26,00

1,00

WOG

26,00

1,00

Авіас

22,37

2,00

Укрнафта

22,38

1,98

AMIC

25,00

0,00

SOCAR

24,98

0,00

БРСМ-Нафта

25,99

1,00

KLO

25,00

0,00

Автотранс

23,48

0,00

UPG

25,00

0,00

BVS

24,29

1,30

Chipo

27,97

-2,03

Авантаж 7

25,00

0,00

Mango

25,55

0,00

Motto

24,98

0,00

Середня ціна в Україні

24,74

0,96