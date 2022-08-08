Попри значне падіння курсу української валюти ціни на автомобільний газ продовжують знижуватись.

За вихідні (5-8 серпня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

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Зокрема продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Автотранс", Chipo й інші мережі.

У середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 5-8 серпня, грн/л: