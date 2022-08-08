Несмотря на значительное падение курса украинской валюты, цены на автомобильный газ продолжают снижаться.

За выходные (5-8 августа) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на автогаз. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

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В частности, продукт в сетях ОККО и WOG подешевел на 50 и 43 коп./л, до 27,99 и 28,06 грн/л соответственно. На 0,63 грн/л снизила цены сеть SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" – на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л снизили цены AMIC, "БРСМ-Нефть", VostokGaz, "Автотранс", Chipo и другие сети (см. табл.).

В среднем в стране за выходные автогаз подешевел на 58 коп./л до 27,67 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 5-8 августа, грн/л: