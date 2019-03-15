Середня роздрібна вартість зрідженого газу в Україні зрісла на 7 коп./л до 11,03 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

На ОККО і WOG автогаз подорожчав на 19 коп., до 11,52 грн/л відповідно. В мережі "Привату" ціна піднялася на 13 коп. до 10,39–10,52 грн/л. Також ціни зросли в Glusco і "БРСМ-Нафта".

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З регіональних мереж автогаз подорожчав на АЗС KLO, Marshal, "Род-Ник" і "Укргазвидобування".

За прогнозом аналітика "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна, середня ціна скрапленого газу до кінця березня може досягти 13-14 грн/л.

Нагадаємо, оптові ціни ЗВГ почали зростати з 18 лютого. За цей період вони підвищилися на 3690 грн/т або 19%. Роздрібна ціна автогазу з кінця лютого збільшилася на 62 коп/л.