Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 7 коп./л до 11,03 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 19 коп., до 11,52 грн/л соответственно. В сети "Привата" цена поднялась на 1 коп. до 10,39–10,52 грн/л. Также цены выросли в Glusco и "БРСМ-Нафта".

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Из региональных сетей автогаз подорожал на АЗС KLO, Marshal, "Род-Ник" и "Укргаздобычи".

По прогнозу аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, средняя цена сжиженного газа к концу марта может достигнуть 13–14 грн/л.

Напомним, оптовые цены СУГ начали расти с 18 февраля. За этот период они повысились на 3690 грн/т или 19%. Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 62 коп. /л.