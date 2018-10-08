С 5 по 8 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1–40 коп./л. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы “Приват” стоимость автогаза выросла на 9–11 коп./л: в сети “Авиас” СУГ подорожал до 14,98 грн/л, в сети “Укрнафты” — до 14,9б3 грн/л. Автогаз на станциях Glusco и Chipo подорожал на 20 коп/л и 30 коп/л, до 15,70 грн/л и 15,34 грн/л соответственно.

Читайте также: Ціна пального зросла до 36,75 грн/літр

На станциях ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell, KLO, UPG, “Надежда”, “БРСМ-Нафта”, Luxwen, Mango и “Кворум” автогаз подорожал на 1–40 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 8 октября составила 15,47 грн/л (+11 коп./л). Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО “Укргаздобыча” выросла на 815 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным “Консалтинговой группы А-95”, 4 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 470 грн/т, что на 1510 грн/т выше, чем в начале месяца.