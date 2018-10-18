Роздрібні ціни на скраплений газ 18 жовтня зросли в середньому по країні на 11 коп./л – до 16,02 грн/л. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

У найбільшій консолідованій мережі групи "Приват" вартість автогазу зросла на 18-23 коп./л: в мережі "Авіас" ЗВГ подорожчав до 15,68 грн/л, в мережі "Укрнафти" – до 15,62 грн/л. Автогаз на станціях Glusco подорожчав на 25 коп./л до 15,95 грн/л.

Мережі АЗС ОККО і WOG підняли ціну на скраплений газ на 12 коп./л і 11 коп/л, до 16,52 і 16,49 грн/л відповідно.

Читайте також: Поліція виправдовує TruCam

На станціях AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Надія", "Рур груп", "Автопорт", "Mango" і "Татнефть-АЗС-Україна" автогаз подорожчав на 4-28 коп./л. Як повідомляв enkorr, ціна на скраплений газ виробництва державної компанії "Укргазвидобування" за тиждень зросла на 760 грн/т через підвищений попит і наростаючий дефіцит. Компанія продала 2760 т ресурсу за ціною 26 412 грн/т (без урахування вартості наливу).

"На цьому тижні дефіцит ЗВГ посилився, вже під час довгих вихідних (понеділок 15 жовтня був загальнонаціональним вихідним, – ek) в деяких регіонах газ неможливо було знайти. Зараз великий попит, імпорту недостатньо, окремі ДПС взагалі порожні. Також деякі великі мережі в пошуках газу на найближчий час", – сказав в бесіді з enkorr один з трейдерів.

Учасники ринку також пояснюють нестачу ЗВГ в деяких регіонах черговим загостренням ситуації з роботою залізниці. "200 вагонів з газом коштує – "залізяка"не справляється, немає тяги. Газ на ринку є, але до клієнтів вчасно він не доїжджає", – вважає менеджер великої компанії, який побажав залишитися неназваним.