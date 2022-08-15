В Україні продовжує знижуватись вартість автомобільного газу. Найнижча ціна зафіксована у Черкасах.

Середня роздрібна вартість автогазу у Черкасах впала до 24,92 грн/л, що є мінімальним рівнем в Україні, повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

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Найменшу ціну на автогаз у місті зафіксовано в мережі Motto — 23,98 грн/л, що на 1 грн/л менше від ціни, яку було встановлено мережею минулої п’ятниці.

За 24,00 грн/л сьогодні автогаз можна придбати на станціях "Привату" ("Укрнафта", "Авіас"), а за 24,49-25,99 грн/л — на станціях "БРСМ-Нафти", SOCAR, ОККО й WOG.

Як раніше повідомлялося, значне зниження цін у Черкасах викликано "ціновою війною" між нелегальними АГЗП й операторами ринку.

За даними "А-95", середня ціна на скраплений газ в Україні 15 серпня у мережах АЗС знизилася на 0,31 грн/л – до 26,68 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 15 серпня, грн/л: