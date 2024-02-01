На думку деяких операторів ринку роздрібна вартість автогазу буде знижуватись і надалі.

Скраплений автомобільний газ за місяць (1-31 січня) у мережах АЗС здешевшав на 2,45 грн/л, або 8,2%, до 27,38 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,33 грн/л і 1,38 грн/л, до 29,16 грн/л і 29,11 грн/л відповідно. На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л — ціна впала на 3,5 грн/л. На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 2,6 грн/л і 1,21 грн/л, до 27,69 грн/л і 28,03 грн/л відповідно.

Вартість автогазу перетнула межу менше від 26 грн/л у доступних мережах. Найдешевше автогаз коштує на Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» — 25,60-25,95 грн/л.

Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають, що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л», – зазначали в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 31 січня, грн/л: