На думку нардепа Данила Гетманцева, існуючий акциз на автогаз необхідно збільшити в три рази. Це «європейська практика».

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023 заявив, що за кілька місяців поточний акциз на автогаз буде збільшено з діючих €52 до €160-170 євро.

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«Біля 60 млрд грн акцизів і ПДВ становили надходження коштів у бюджет цього року», — каже Гетманцев.

При цьому він зазначив, що підвищення акцизу на автогаз — це перспектива кількох місяців.

«Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л., ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика», — запевняє народний обранець.