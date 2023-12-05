По мнению нардепа Даниила Гетманцева существующий акциз на автогаз необходимо увеличить в три раза. Это "европейская практика".

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев во время конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 заявил, что в течение нескольких месяцев текущий акциз на автогаз будет увеличен с действующих €52 до €160-170 евро.

Читайте также: За месяц автогаз на АЗС подорожал на 30%

"Около 60 млрд грн акцизов и НДС составили поступления средств в бюджет этого года", — говорит Гетманцев.

При этом он отметил, что повышение акциза на автогаз - это перспектива нескольких месяцев.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л., ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", — уверяет народный избранник.