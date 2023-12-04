Из-за новых требований по таможенному оформлению и забастовки польских перевозчиков на рынке сжиженного газа сформировался дефицит, который и привел к стремительному росту цен.

В течение ноября средняя стоимость газа в рознице выросла на 30%, до 36,74 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Значительное подорожание газа в рознице вызвано ростом цены на ресурс в опте. Проблемы с поставками импортного топлива привели к возникновению ажиотажного спроса на газ внутреннего производства. В течение ноября газ в опте в среднем подорожал на 12 160 грн/т, это эквивалентно 6,57 грн/л.

По словам участников рынка, сейчас спрос на газ в рознице снижается. Главной причиной операторы считают высокие цены на ресурс.

По состоянию на 30 ноября соотношение средних цен на автогаз и бензин А-95 составляет 68%. Такое соотношение, убеждены отдельные операторы, на самом деле уже критическое. "При таких ценах на бензин и газ автомобилисты отдают предпочтение бензину", - прокомментировали ситуацию в одной из сетей.

Кроме того, на этой неделе на реализацию этого вида топлива на АЗК влияло и ухудшение погодных условий.

На этой неделе ситуация с наполнением рынка газом улучшилась за счет увеличения объемов поступления импорта. Дополнительное подтверждение того, что пик кризиса прошел, - результаты торгов отечественных производителей. На аукционе УЭБ большинство лотов было реализовано в пределах 59 000-60 000 грн/л, тогда как на прошлых торгах их стоимость колебалась в диапазоне 63 600-65 000 грн/т.

Это дает основания предположить, что в течение следующей недели рост стоимости газа в рознице замедлится или даже прекратится.