Через нові вимоги щодо митного оформлення та страйк польських перевізників на ринку скрапленого газу сформувався дефіцит, який і призвів до стрімкого зростання цін.

Протягом листопада середня вартість газу в роздробі зросла на 30%, до 36,74 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Значне здорожчання газу в роздробі викликано зростанням ціни на ресурс у гурті. Проблеми з постачаннями імпортного пального призвели до виникнення ажіотажного попиту на газ внутрішнього виробництва. Протягом листопада газ у гурті в середньому здорожчав на 12 160 грн/т, це еквівалентно 6,57 грн/л.

Зі слів учасників ринку, наразі попит на газ у роздробі знижується. Головною причиною оператори вважають високі ціни на ресурс.

Станом на 30 листопада співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 становить 68%. Таке співвідношення, переконані окремі оператори, насправді вже критичне. «За таких цін на бензин і газ автомобілісти віддають перевагу бензину», — прокоментували ситуацію в одній із мереж.

Крім того, на цьому тижні на реалізацію цього виду пального на АЗК впливало і погіршення погодних умов.

Цього тижня ситуація з наповненням ринку газом поліпшилася за рахунок збільшення обсягів надходження імпорту. Додаткове підтвердження того, що пік кризи минув, — результати торгів вітчизняних виробників. На аукціоні УЕБ більшість лотів було реалізовано в межах 59 000-60 000 грн/л, тоді як на минулих торгах їхня вартість коливалась у діапазоні 63 600-65 000 грн/т.

Це дає підстави припустити, що протягом наступного тижня зростання вартості газу в роздробі уповільниться або навіть припиниться.