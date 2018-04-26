Вартість пропан-бутану (LPG) на деяких заправках в Києві та Харкові зросла на 10-20 копійок за літр. Тепер середня ціна автогазу в Україні – 12,60 грн. за літр.

Протягом 25-26 квітня вартість скрапленого газу в роздробі продовжила зростання на 10-20 коп./л.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

На АЗС "БРСМ-Нафта" в Києві вартість автогазу виросла на 10 коп./л, до 12,79 грн/л. Також, оператор AMIC підвищив вартість газу на АЗС в столичному регіоні на 10 коп./л, до 12,39 грн/л. У мережі UPG газ подорожчав на 20 коп./л, до 12,70 грн/л.

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У Харківській області, на 10 коп./л вартість автогазу виросла на станціях "Укргазвидобування" та Marshal, до 12,69 грн/л та 12,60 грн/л, відповідно.

Таким чином, за станом на 26 квітня 2018 року середня роздрібна ціна LPG в Україні досягла 12,60 грн/л.

Підвищення цін також відбулося на гуртовому ринку - 25 квітня середньозважена вартість скрапленого газу на торгах "Укргазвидобування" зросла на 659 грн/т, до 19 831 грн/т.

Нагадаємо, що за погані дороги обіцяють кримінальну відповідальність.