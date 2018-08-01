Від нього не допоможе більшість сигналізацій.

В Україні знову набуває популярності старий метод крадіжки автомобіля, від якого не допомагають найсучасніші охоронні системи. Головна мета крадія – виманити водія з автомобіля так, щоб він залишив ключі в замку запалювання. Для цього є кілька хитрощів:

1. Листок паперу

Зловмисники кріплять листок паперу на задньому склі автомобіля. Водій спочатку не помічає його, а коли вже завів машину, вирішує прибрати його. Для цього він виходить з авто та починає його обходити. Людина, котра “випадково” опиняється біля водійських дверей, швидко сідає в машину та їде. Автовласник не встигає навіть вчепитися за бампер своєї машини.

2. Консервна банка

Бляшанку прикріплюють на мотузку за бампер чи вихлопну трубу. Поки машина стоїть, її не видно – банку ховають під машину. Однак як тільки авто рушає, чути дивний звук. Водій вже через кілька метрів після початку руху виходить з машини, щоб перевірити причину звуку. Тоді зловмисник швидко сідає за кермо і втікає.

3. Нахабний хлопчик

Метод діє на автовласників, які їздять по місту з відчиненими вікнами. На світлофорі до машини підбігає хлопець та плює в вікно. Обурений такою витівкою, автовласник вискакує з машини, а ключі витягнути забуває. Хлопець біжить подалі (деколи на нього чекає інша машина), а тим часом в салон сідає зловмисник. Як тільки загоряється зелене світло, він тікає. Метод діє на не дуже завантажених перехрестях.

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Описані методи не діють, якщо в автомобілі використовується безключовий доступ. Адже якщо система з такою охоронною системою не ідентифікує ключ, вона не глушить автомобіль. Однак якщо мотор вимкнуть, завести його знову буде проблематично.

Щоб не стати жертвою таких хитрощів автокрадіїв, запам’ятайте головне правило: ніколи не залишайте свій автомобіль з ключами у замку запалювання! Завжди забирайте їх та зачиняйте машину, навіть якщо плануєте вийти ненадовго чи недалеко. Пам’ятайте: крадії шукають момент, щоб ви втратили пильність!

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