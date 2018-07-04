Суд визнав наявність звичайної квитанції за стоянку приводом для виплати за викрадене авто.

Власник викраденого в Чернігові автомобіля Lexus GS 460 виграв усі суди проти власників стоянки, на якій викрали його автомобіль. Загальна сума збитків, які мають компенсувати охоронники за вкрадене авто, перевищує мільйон гривень.

Два роки тому власник "Лексуса" залишив своє авто на платній стоянці на ніч, при цьому не забув взяти з собою квитанцію про сплату за послуги у 8 грн. Однак коли зранку він повернувся за машиною, її не було – охоронники не помітили, як "Лексус" викрали. Поліція машину не знайшла, а автовласник звернувся до керівництва стоянки з вимогою компенсувати вартість машини. Певна річ, ті відмовили, і тоді автовласник звернувся до суду.

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Районний та апеляційний суди визнали правоту власника "Лексуса" та постановили відшкодувати його вартість (щоправда, суми дещо відрізнялись). Та крапку в цій справі поставив Верховний суд, який визнав всі рішення законними та зобов’язав відшкодувати власників стоянки 1 051 386 грн. 12 коп. плюс судові витрати (справа № 750/2411/17).

Таким чином збережений чек на 8 грн. допоміг добитися відшкодування за вкрадену машину.

Нагадаємо, що Верховний Суд визначив, хто має платити за пошкодження авто на поганих дорогах.