Як вибрати кращий автомобіль для подорожей, якщо ми зібралися провести відпустку або святкові канікули далеко від дому? Якою має бути ця машина? На жаль, в нашому випадку - вже точно не класу Gran Turismo, хоча він саме для цього і створювався.

З одного боку, кращий автомобіль для подорожей – це той, який у тебе є. І питання “як вибрати” тут не особливо доречне. Але з іншого – можливість вибору в деяких випадках теж є. Навіть якщо не говорити про такий екзотичний для нас варіант, як прокат, своє авто може бути у кількох учасників майбутньої поїздки і вибирати можна серед них. Ми розповімо про найбільш важливі якості, які може зажадати від автомобіля далека дорога, а ви вже зможете приміряти до них наявні у вашому розпорядженні варіанти транспортних засобів.

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Місткість

Тут важлива не тільки абсолютна ємність салону і багажника, а й геометрія простору. Тобто сидіння повинні бути зручні, добре, якщо з можливістю регулювань подушок (в тому числі і задні). Якщо на задньому сидінні буде троє пасажирів, заднє сидіння, хоч і досить широке, має бути відформоване під трьох – інакше середній людині буде незручно сидіти на виступі. Якщо в екіпаж зарахована дитина, майте на увазі: дитяче крісло часто займає місця набагато більше, ніж один дорослий. Тому варто заздалегідь приміряти крісло до машини, щоб зрозуміти, хто і як зможе сидіти поруч з ним – природньо, і дитина, і дорослий при цьому повинні бути пристебнуті.

Багажник повинен вмістити всі речі, не варто розраховувати на те, що частину багажу ви заберете в салон. Строго кажучи, будь-який великий предмет в салоні – це загроза безпеці у впипадку різкого маневру або ДТП.

З точки зору простору в машині для великої компанії найзручніше авто – мінівен або кросовер. Завдяки високій і прямій посадці в такому салоні зручно спілкуватися, оглядати околиці і обмінюватися враженнями та необхідними предметами. А одному-двом людям цілком зручно буде в комфортабельному седані чи хетчтекові – з його тихим затишним салоном і м'якими низькими кріслами.

Ходова частина

Специфіка українських доріг така, що чим міцніше підвіска машини, тим менше ймовірність "розвалити" її та зупинитися в чистому полі за сотні кілометрів від дому. Особлива небезпека в тому, що на довгих заміських маршрутах водій підтримує високу швидкість, через що не встигає ухилитися від небезпечних ям. Наслідки контакту з якими в свою чергу на швидкості важчі – аж до аварійного руйнування вузла або колеса.

Саме тому більшість автомобілів, що рухаються міжміськими трасами - це позашляховики того чи іншого класу. Повний привід їм необов'язковий, а ось енергоємна підвіска і великі колеса з масивними шинами - саме те. Правда, у деяких кросоверів зі спортивним характером не дуже підходящі для асфальтових ям колеса - з низкопрофільними шинами. На жаль, це не завжди можна виправити, оскільки великі гальмівні диски таких моделей часто не дають поставити радикально менші колісні диски.

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Звичайно, відповідна ходова не тільки у більшості автомобілів класу SUV, об'єктивно міцна вона також у великих мінівенів. Якщо доводиться вирушати в далеку дорогу легковою машиною, потрібно, щоб у неї були як мінімум високопрофільні шини (посадковий діаметр диска повинен бути якомога менше). Ну і беріть з собою повнорозмірну запаску - а краще дві, якщо відомо, що в даний період часу дорога перебуває в поганому стані.

Динаміка

Динамічні якості – це те, що в меншій мірі потрібно автомобілю для далеких поїздок в наших умовах експлуатації. За великим рахунком, справжніх автобанів, на яких можна підтримувати високу середню швидкість, у нас ніколи й не було, а на вузьких регіональних дорогах швидко їздити просто небезпечно. Так що висока "максималка" нам не обов'язкова.

Однак, на вузьких дорогах з однією смугою в кожну сторону руху в принципі буває корисною інша характеристика автомобіля - прискорення. Це важливо при обгонах: чим швидше ви зможете прискоритися і піти з зустрічної смуги, тим безпечніше буде ваш маневр. При цьому майте на увазі, що якщо автомобіль часто подорожує з повним завантаженням, то бажано вибирати комплектацію з більш потужним двигуном, оскільки саме в таких умовах малолітражний силовий агрегат покаже свою неспроможність.

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Фінанси

У далекій подорожі автомобіль зазвичай проявляє всі свої апетити: багато і охоче споживає паливо, засмучує несподіваними ремонтами на незнайомих СТО, підносить сюрпризи при оплаті "закордонної" страховки і дорожнього збору. Чи не для кожного, але для багатьох з нас навіть зайвий літр палива на сотню кілометрів - це вже вагома переплата.

Але розраховуючи можливий "паливний" бюджет поїздки, майте на увазі, що офіційні паспортні дані часто наводяться для ідеальних умов: завантаження невеликої кількості, невисокій швидкості руху та інших “тепличних” умов. В реальності ж скромний малооб'ємний моторчик може виявитися справжнім ненажерою, якщо навантажити салон з багажником під зав'язку і змусити машину нестися по трасі на швидкості близько 110–130 км/год. Це ми до того, що для великої команди іноді буває розумніше вибрати більш потужний автомобіль. Більш-менш точні дані щодо витрат палива в тих чи інших умовах можна отримати на тематичних форумах, де власники обмінюються враженнями.

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Якщо плануєте закордонну подорож, врахуйте, що в деяких країнах при оплаті дорожнього податку пікапи і великі позашляховики можуть класифікуватися як вантажівки, що, звичайно, дорожче.

Також майте на увазі, що в деяких країнах на підземні стоянки готелів та торгових центрів не пускають автомобілі з ГБО. Якщо іншої, наземної стоянки біля вашого готелю не буде, можливо, вам доведеться всю відпустку платити за сторонню парковку – замість безкоштовної готельної.

Вдалого вибору!

Отже, ми трохи розібралися, як вибрати найкращий автомобіль для подорожей. На основі вищевикладених критерій складається такий образ автомобіля для дальніх поїздок нашою країною: з великими колесами і міцною підвіскою, хорошим кліренсом, мотором не найбільш малого літражу і само собою зрозуміло, з достатнім запасом надійності. Звичайно, для виїзду за кордон картина буде дещо іншою, але ж до того кордону теж потрібно якось доїхати ...

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