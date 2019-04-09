Активісти руху "Зупини Лося" знову ловили "лосів", які їздять по тротуарах та заважають ходити пішоходам.

Цей рейд активісти провели біля станції метро "Славутич" та навпроти ЖК "Зарічний". Мешканка цього ЖК і підказала їм проблемну локацію, відзнявши відео зі свого вікна.

Навіть наявність поруч метро не зупиняє лосів гнати тротуарами та перетворювати зелену зону на роз’їжджену колію. Цього ранку активісти зупинили всіх "лосів" і не дати проїхати нікому.

Нікому, окрім реально божевільної водійки, яка чавила їх на тротуарі і 500 метрів везла одного з них на капоті. Заяву про наїзд на пішохода та зникнення з місця ДТП написано, далі чекаємо відповідних дій від нашої поліції.

Дивіться відео інциденту:

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