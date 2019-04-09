Активисты движения "Останови Лося" снова ловили "лосей", которые ездят по тротуарам и мешают ходить пешеходам.

Этот рейд активисты провели возле станции метро "Славутич" и напротив ЖК "Заречный". Жительница этого ЖК и подсказала им проблемную локацию, отсняв видео из своего окна.

Даже наличие рядом метро не останавливает лосей гнать по тротуарам и превращать зеленую зону в разъезженную колею. Этим утром активисты остановили всех "лосей" и не дали проехать никому.

Никому, кроме реально сумасшедшей девушки, которая давила их на тротуаре и 500 метров везла одного из них на капоте. Заявление о наезде на пешехода и исчезновении с места ДТП написано, дальше ждем ответных действий от нашей полиции.

Смотрите видео инцидента:

Напомним, на каких улицах Киева теперь можно ездить 80 км/час.