Водій пікапа втратив управління, потрапивши ан засніжену ділянку дороги і автомобіль вилетів з естакади, кілька разів перевернувся в повітрі, але приземлився на колеса, що і врятувало керманича.

На кадрах камери Міністерства транспорту штату Вісконсін з комплексної дорожньої розв'язки видно, як червоний пікап вдарився об борт пандуса перед тим, як розбитися в бетонний бар'єр і впасти з 20-метрової висоти на дорогу внизу.

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Портал Milwaukee Journal Sentinel повідомляє, що поліція прибула на місце події незабаром після аварії. Двоє інших автомобілістів надавали постраждалому першу допомогу, а коли поліцейські прибули на місце події, водій пікапа був у свідомості та дихав.

Розслідування офісу шерифа стверджує, що чоловік їхав із західної дороги I-94 до I-41, коли він втратив контроль над автомобілем. Можливою причиною втрати контролю називають снігові замети на дорозі.

Якби пікап перекинувся і приземлився на дах, навряд чи водій вижив би. Хоча це малоймовірно, також можливо, що пікап міг приземлитися на інший транспортний засіб на дорозі внизу, спричинивши ще більше руйнувань.