Водитель пикапа потерял управление, попав на заснеженный участок дороги и автомобиль вылетел с эстакады, несколько раз перевернулся в воздухе, но приземлился на колеса, что и спасло водителя.

На кадрах камеры Министерства транспорта штата Висконсин по комплексной дорожной развязки видно, как красный пикап ударился о борт, пандуса перед тем, как разбиться о бетонный барьер и упасть с 20-метровой высоты на дорогу внизу.

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Портал Milwaukee Journal Sentinel сообщает, что полиция прибыла на место происшествия вскоре после аварии. Двое других автомобилистов оказывали пострадавшему первую помощь, а когда полицейские прибыли на место происшествия, водитель пикапа был в сознании и дышал.

Расследование офиса шерифа утверждает, что человек ехал по западной дороге I-94 на I-41, когда он потерял контроль над автомобилем. Возможной причиной потери контроля называют снежные заносы на дороге.

Если бы пикап перевернулся и приземлился на крышу, вряд ли бы водитель выжил. Хотя это маловероятно, также возможно, что пикап мог приземлиться на другое транспортное средство на дороге внизу, устроив еще больше разрушений.