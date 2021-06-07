В рамках спільного альянсу та угоди з General Motors, АТ UzAuto Motors оголошує про початок продажів автомобілів Chevrolet доступного сегменту в Україні.

Три автомобілі – популярна модель А-класу Chevrolet Spark та легендарні седани B-класу Chevrolet Cobalt та Chevrolet Nexia представлятимуть Chevrolet доступного сегменту на українському ринку.

Здійснювати продаж та сервісне обслуговування автомобілів Chevrolet Доступного сегменту в Україні буде офіційний дистриб’ютор компанія “Равон Моторс Україна”.

Наразі компанія Ravon Motors Ukraine націлена на поступовий розвиток дилерської мережі та впроваджування програм кредитування спільно з провідними українськими банками, для забезпечення придбання моделей Chevrolet Spark, Cobalt та Nexia за ринковими конкурентоспроможними цінами.

Водночас Ravon Motors Ukraine планує збільшити продажі та зміцнити позиції автомобілів Chevrolet доступного сегменту на українському ринку, в тому числі завдяки конкурентній перевазі співвідношення ціни та якості моделей Chevrolet.

Про компанію

АТ UzAuto Motors (раніше General Motors Узбекистан) – це підприємство, що виробляє автомобілі та невеликі автобуси марки Chevrolet з проектною потужністю 250 тис. одиниць на рік. Завод розташований у місті Асака Андижанської області Республіки Узбекистан. Компанія є частиною альянсу між GM та Uzavtosanoat.

Завод має четвертий етап інтеграції якості у виробничі процеси (BIQ – Built-In Quality). Такі моделі, як Spark, Cobalt, Nexia, Malibu, Tracker, Equinox, TrailBlazer, Traverse, Tahoe, а також Damas і Labo Microvan виробляються або продаються на об'єктах UzAuto Motors.

Детальніша інформація про Шевроле доступного сегменту на сайті офіційного дилера «Равон Моторс Україна»