Продаж нових автомобілів відомих брендів без звичної моделі офіційних дилерів може стати реальністю вже через кілька років.

Керівник відділу продажів і маркетингу BMW Group Пітер Нота оголосив, що BMW і MINI можуть перейти на так звану модель агентського продажу в Європі. «Зараз ми говоримо з нашими європейськими дилерами про перехід до справжньої агентської моделі», — сказав він у коментарі Automotive News Europe.

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Терміни переходу ще обговорюються, але попередньо BMW планує припинити роботу системи авторизованих дилерів у Європі з 2024 року для бренду MINI та з 2026 року для бренду BMW. Виключення становлять лише автомобілі преміумсегменту Rollse Royce: для нього звична модель авторизованих дилерів та франчайзингу продовжить функціонувати.

Що таке агенційна модель продажу?

Це не означає, що дилерів автомобілів не існуватиме взагалі. Проте їх функція зміниться. Сьогодні клієнти купують автомобілі фактично в авторизованого дилера, який отримує ексклюзивні права на дистрибуцію авто цього бренду від виробника. Тобто є не просто постачальником, але й проміжним власником нових транспортних засобів. Договори купівлі-продажу та інші домовленості, зокрема гарантійне обслуговування, укладається саме з дилером.

Натомість «агенційна» модель пропонує інший підхід: замість звичного дилера з'являється агент, який лише допомагає клієнту з вибором авто, організовує тест-драйв, залагоджує формальності. А стороною угоди виступає напряму завод-виробник. Агент отримує комісійні за кожне продане авто. Такий підхід може підвищити конкуренцію між агентами, збільшуючи продажі автовиробнику, а також дасть можливість розвиватися онлайн-автосалонам.

Звісно, у дилерів класичного типу залишиться перевага особистого спілкування, індивідуального підходу та фізичної взаємодії. Проте з кожним днем онлайн-продажі стають все звичнішими для купівлі будь-яких товарів та послуг, а це означає, що частка проданих авто онлайн буде з часом зростати. Це розуміють також інші автовиробники, що інвестують в інструменти онлайн-продажу автомобілів.