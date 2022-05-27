Продажа новых автомобилей известных брендов без привычной модели официальных дилеров может стать реальностью уже через несколько лет.

Руководитель отдела продаж и маркетинга BMW Group Питер Нота объявил, что BMW и MINI могут перейти на так называемую модель агентской продажи в Европе. «Сейчас мы говорим с нашими европейскими дилерами о переходе к настоящей агентской модели», – сказал он в комментарии Automotive News Europe.

Также интересно доля продаж электромобилей в мире выросла до 10%

Сроки перехода еще обсуждаются, но предварительно BMW планирует прекратить работу системы авторизованных дилеров в Европе с 2024 года для бренда MINI и с 2026 года для бренда BMW. Исключение составляют лишь автомобили премиумсегмента Rollse Royce: для него привычная модель авторизованных дилеров и франчайзинга продолжит функционировать.

Что такое агентская модель продажи?

Это не означает, что дилеры автомобилей не будут существовать вообще. Однако их функция изменится. Сегодня клиенты покупают автомобили фактически у авторизованного дилера, который получает эксклюзивные права на дистрибуцию авто этого бренда от производителя. То есть является не просто поставщиком, но и промежуточным владельцем новых транспортных средств. Договоры купли-продажи и другие договоренности, в частности гарантийное обслуживание, заключается именно с дилером.

Однако «агентская» модель предлагает иной подход: вместо привычного дилера появляется агент, который лишь помогает клиенту с выбором авто, организует тест-драйв, улаживает формальности. А стороной сделки выступает напрямую завод-изготовитель. Агент получает комиссионные за каждое проданное авто. Такой подход может повысить конкуренцию между агентами, увеличивая продажи автопроизводителю, а также даст возможность развиваться онлайн-автосалонам.

Конечно, у дилеров классического типа останется преимущество личного общения, индивидуального подхода и физического взаимодействия. Однако с каждым днем онлайн-продажи становятся все привычнее для покупки любых товаров и услуг, а это означает, что доля проданных авто онлайн будет со временем расти. Это понимают также другие автопроизводители, инвестирующие в инструменты онлайн-продажи автомобилей.