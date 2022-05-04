В марте каждый десятый проданный автомобиль имел электропривод.

Продажи заряжаемых автомобилей во всем мире в марте выросли на 60% до 851 тысячи, что составляет 15% от всего автомобильного рынка. Доля чистых электромобилей без учета заряжаемых гибридов составила 11%. Это первый случай, когда продажа электромобилей перевалила за 10%.

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Кроме того, в мире было продано 832 тысячи обычных гибридов. Таким образом, суммарная доля электрифицированных машин в мировой продаже достигла 30%. Правда, продажи обычных гибридов при этом выросли лишь на 1% и, как ожидается, со следующего года их доля на рынке начнет снижаться, отмечает издание Clean Тесһпіса.

Если смотреть на топ-20 самых популярных электромобилей в мире, то первое место достается Tesla Model Y, второе – Tesla Model 3, а на третьем разместился малыш Wuling Mini EV, который китайский концерн SAIC делает вместе с General Motors.

Далее в списке идут почти одни китайские электрокары и гибриды. Среди них встречаются лишь три исключения. На восьмой строчке расположился кроссовер Volkswagen ID.4, девятое место занимает Hyundai Ioniq 5, а 17-м стал KIA EV6.

Характерно, что в 20-ку не попал ни один японский электромобиль. Нет там даже Nissan Leaf, который еще несколько лет назад был лидером всего сегмента.

Если смотреть результаты первого квартала, то самой успешной маркой остается Tesla, затем идут китайские концерны SAIC и BYD, четвертую строчку занимает группа Volkswagen, а на пятой расположился концерн Hyundai-KIA.