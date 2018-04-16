Власнику потрібно буде лише під’їхати до спеціального паркінгу та натиснути кнопку, щоб машина знайшла місце для стоянки сама.

Тестовий майданчик для відпрацювання автоматичної постановки на парковку моделей концерну Volkswagen AG відкрито на території аеропорту в Гамбурзі (Німеччина). Повноцінно ця система має запрацювати уже з 2020 року.

Ідея автоматичної парковки в тому, щоб власник автомобіля не витрачав час на пошук паркомісця. Адже виходячи з досліджень INRIX, німці проводять 41 годину на рік, шукаючи місце для стоянки, британські водії - 44 години, а мешканці Нью-Йорка - 107 годин на рік.

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Технологія, яку випробовує VW в Гамбурзі, оригінальна. Фахівці оцифровують певну частину паркінгу для автономних автомобілів. Завдяки їй у поєднанні з активними парктроніками автомобіль самостійно може рухатись по стоянці та знайти вільне місце. Водієві треба буде лише натиснути відповідну команду у своєму смартфоні. Так само, за допомогою смартфона, водій "викличе" машину з паркінгу до виходу з терміналу аеропорту.

Певна річ, ця система поки що не діє на серійних автомобілях. Однак з розвитком автомобільної "автономності" вона набуватиме все більшого поширення. А тим часом Volkswagen "оцифрує" більшість німецьких паркінгів.

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