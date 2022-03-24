Естонський фонд страхування дорожнього руху (LKF) оголосив, що тимчасово бере на себе витрати українських автовласників на естонське прикордонне страхування.

Згідно з прес-релізом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), страхувальник не зобов'язаний сплачувати страховий внесок за договором прикордонного страхування за умови, що це договір, укладений для автомобіля з українським номером, який тимчасово використовується в Естонії або в'їжджає до Естонії, цим страхувальником є громадянин України.

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МТСБУ уточнює, що договір прикордонного страхування укладається терміном до трьох місяців. “Такий підхід застосовуватиметься протягом обмеженого періоду. У разі зміни обставин LKF ухвалить рішення про припинення надзвичайної ситуації”, - зазначається у повідомленні.