Эстонский фонд страхования дорожного движения (LKF) объявил, что временно берет на себя расход украинских автовладельцев на эстонское пограничное страхование.

Согласно пресс-релизу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), страхователь не обязан уплачивать страховой взнос по договору пограничного страхования при условии, что это договор, заключенный для автомобиля с украинским номером, который временно используется в Эстонии или въезжает в Эстонию, этим страхователем является гражданин Украины.

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МТСБУ уточняет, что договор пограничного страхования заключается на срок до трех месяцев. “Такой подход будет применяться в течение ограниченного периода. В случае изменения обстоятельств, LKF примет решение о прекращении чрезвычайной ситуации”, – отмечается в сообщении.