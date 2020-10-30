Пальне в роздробних мережах дорожчає другий тиждень поспіль.

Роздрібні мережі АЗС в період з 23 по 30 жовтня підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3-3 грн за літр, повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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26 жовтня мережа АЗС групи «Приват» підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн за літр. Дизпаливо і бензин марки А-95 в мережі «Укрнафта», «Авіас», ANP та ін. (Всього 1 540 станцій) подорожчали з 22,00 грн за літр до 23,00 грн за літр, А-92 - з 21, 00 грн за літр до 22,00 грн за літр.

Мережі АЗС WOG і ОККО за тиждень підвищили ціни на дизельне паливо на 50 коп. за літр, до 25,99 грн за літр. На 30 коп. за літр подорожчали всі види палива в мережі SOCAR.

Бензини і дизельне паливо в мережі KLO подорожчали на 40 коп. за літр: А-92 - до 23,39 грн за літр, А-95 - до 24,39 грн за літр, ДТ - до 22,89 грн за літр. «БРСМ-Нафта» в середньому підняла ціни на бензини на 50 коп. за літр, на ДТ - на 13 коп. за літр.

Найбільший тижневе зростання цін зафіксовано в запорізькій мережі ZOG - бензини додали 1,5-2 грн за літр, а дизельне паливо - 3 грн за літр.

На заправках AMIC, «Автотранс», UPG, «Паралель», BVS, Shell, Chipo, «Укр-Петроль», «Нефтек», «Татнефть-АЗС-Україна», «Автопорт», Mango і Motto ціни на паливо зросли на 0,15-1 грн. за літр. Характерно, що незважаючи на стійкий тренд, мережа Glusco роздрібні ціни не міняла.

В «А-95» відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень виросла на 58 коп. за літр і становить 23,16 грн за літр, А-95 - 24,22 грн за літр (+57 коп. за літр), ДТ - 23,53 грн за літр (+65 коп. за літр).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 23 по 30 жовтня 2020 р грн за літр: