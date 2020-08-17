Білоруські нафтопродукти займають близько 30% українського ринку. Тож яка буде ситуація з поставками та цінами, якщо ситуація у Білорусі буде розвиватись за нинішнім сценарієм?

Ось уже тиждень трейдери намагаються зрозуміти, що буде з поставками нафтопродуктів з Білорусі після початку масових протестів. Хвилювання зрозуміло: білоруси займають більше 30% нашого ринку, а по бітуму – все 50%.

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Поки НПЗ працюють, про приєднання до страйку заявили лише працівники НПЗ "Нафтан". Від другого і основного постачальника палива в Україну – Мозирського НПЗ новин поки немає.

"Я сильно сумніваюся, що стабільності роботи білоруських НПЗ щось загрожує. Трудові колективи не можуть не розуміти, що будь-яка дестабілізація виробництва вдарить не по Лукашенко, а по ним. Єдиний, хто може дестабілізувати ситуацію, це Росія, яка забезпечує левову частку сировини. Але мотивів цього я теж не бачу, хіба що ситуація якось сильно радикалізується.

Як би не складалася ситуація з поставками з Білорусі, максимум, що може це гикнутися для нас - тимчасова, двох-тритижнева турбулентність. Чи не дефіцитом, не різким стрибком ціни, а саме тимчасової дестабілізацією, та й то не факт", вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергей Куюн.

"По-перше, ми вже півроку живемо з величезним профіцитом дизельного палива і бензину. Трейдери продають його в кращому випадку в нуль. По-друге, ринок України відкритий для поставок з усіх боків. І це ще раз доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку раз у раз ставлять під сумнів українські переробники, пропонуючи ввести то мита, то квоти. За останній рік вже тричі "собоїли" то росіяни (серпень-вересень 2019 го), то білоруси (перший квартал 2020 го), але за рахунок диверсифікації ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно. Упевнений, так буде і цього разу (знову ж таки, якщо матиме місце кризовий сценарій, в який я не особливо вірю)", пише Сергей Куюн.

"Єдина дійсно проблемна позиція - бітум. Білоруські обсяги, а це половина ринку, замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт по морю українські трейдери тільки освоюють. Але для економіки і життєдіяльності країни це не питання стратегічної важливості, на відміну від дизпалива і бензину", - зауважив експерт.

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