Білоруси вдруге за рік взяли підряд Укравтодору, обійшовши картель та азербайджанців

10 серпня Служба автомобільних доріг у Миколаївській області уклала договір з ОАО «ДСТ №4 г. Брест» на поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв на ділянці км 188+570 – км 197+570 вартістю 182,45 млн гривень. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

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При цьому компанія на торгах зустрілася з лідерами Національної асоціації дорожників – ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», а також з азербайджанською AzVirt MMC. На аукціоні жодна з компаній не торгувалася. Сума знижки по відношенню до очікуваної вартості закупівлі становить 15%, тобто 31,19 млн гривень.

Згідно з протоколом узгодження цін на матеріальні ресурси (з ПДВ), крупнозернистий щільний асфальтобетон на бітумі БМКП 40/60-68 вартуватиме 3 071 грн/т, суміш ЩМАС-20 на тому ж бітумі – 3 815 грн/т. Ціна на бетон крупності заповнювача від 20 до 40 мм в залежності від класу варіюватиметься в рамках 2 187 – 2 493 грн/т. Щебінь фракції 20-40 мм марки М1000 коштуватиме 669 грн/м3, щебенево-піщана суміш С7 – 723 грн/м3, дорожна бітумна емульсія ЕКШ-50 – 11 199 грн/т, а така ж модифікована – 12 933 грн/т.

ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» представляє білоруський державний трест, який утримує дороги в країні. Для білоруської компанії ця угода є другою за рік у системі Укравтодору. Ще один договір з «ДСТ №4 г. Брест» на 199 млн гривень уклала Житомирська САД місяць тому. Це – один з тендерів, щодо якого Держаудитслужба зобов’язала розірвати договір, тому що документи переможця не відповідали умовам тендерної документації. На сьогодні Замовник цього не виконав.

Нагажаємо: що Кільцеву дорогу в Києві ремонтуватимуть уже восени.