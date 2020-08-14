Белорусы второй раз за год взяли подряд Укравтодора, обойдя картель и азербайджанцев.

10 августа Служба автомобильных дорог в Николаевской области заключила договор с ОАО “ГОСТ №4 г. Брест” на текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр – Николаев на участке км 188+570 – км 197+570 стоимостью 182,45 млн гривен. Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

Читайте также: Укравтодор представил очередной проект Киевской обходной дороги

При этом компания на торгах встретилась с лидерами Национальной ассоциации дорожников – ООО “Автомагистраль-Юг”, ООО “Ростдорстрой” и ООО “Онур Конструкцион Интернешнл”, а также с азербайджанской AzVirt MMC. На аукционе ни одна из компаний не торговалась. Сумма скидки по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет 15%, то есть 31,19 млн гривен.

Согласно протоколу согласования цен на материальные ресурсы (с НДС), крупнозернистый плотный асфальтобетон на битуме БМКП 40/60-68 будет стоить 3 071 грн/т, смесь ЩМАС-20 на том же битуме – 3 815 грн/т. Цена на бетон крупности заполнителя от 20 до 40 мм в зависимости от класса будет варьироваться в рамках 2 187 – 2 493 грн/т. Щебень фракции 20 – 40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3 щебеночно-песчаная смесь С7 – 723 грн/м3, дорожная битумная эмульсия ЕКШ-50 – 11 199 грн/т, а такая же модифицированная – 12 933 грн/т.

ОАО "ГОСТ № 4 г. Брест” представляет Белорусский государственный трест, который содержит дороги в стране. Для белорусской компании эта сделка является второй за год в системе Укравтодора. Еще один договор с “ГОСТ №4 г. Брест” на 199 млн гривен заключила Житомирская САД месяц назад. Это – один из тендеров, в отношении которого Госаудитслужба обязала расторгнуть договор, потому что документы победителя не соответствовали условиям тендерной документации. На сегодня заказчик этого не выполнил.

Напомним: что Кольцевую дорогу в Киеве будут ремонтировать уже осенью.