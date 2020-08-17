Белорусские нефтепродукты занимают около 30% украинского рынка. Какова будет ситуация с поставками и ценами, если ситуация в Беларуси будет развиваться по нынешнему сценарию?

Вот уже неделю трейдеры пытаются понять, что будет с поставками нефтепродуктов из Беларуси после начала массовых протестов. Волнение понятно: сябры занимают более 30% нашего рынка, а по битуму - все 50%.

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Пока НПЗ работают, о присоединении к забастовке заявили работники НПЗ "Нафтан". От второго и основного поставщика топлива в Украине - Мозырского НПЗ - новостей пока нет.

"Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства не ударит по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов этого я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется.

Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, как может это икнуться для нас – временная, двух-трехнедельная турбулентность. Не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией, да и то не факт", считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты. За последний год уже трижды "сбоили" то российские (август-сентябрь 2019 года), то белорусы (первый квартал 2020 года), но за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно. Уверен, так будет и в этот раз (опять же, если будет иметь место кризисный сценарий, в который я не особо верю)", пишет Сергей Куюн.

"Единственная действительно проблемная позиция – битум. Белорусские объемы, а это половина рынка, объективно нечем заменить, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина", - отметил эксперт.

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