Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов для водителей и автовладельцев.

Недавно парламентарии поддержали законопроект №2695, который предусматривает повышение штрафа за неиспользование ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых минимумов (то есть с 51 до 510 гривен). Впрочем, на этом перечень повышения денежного наказания не остановился.

Читайте также: Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорог

Наказание ожидает водителей, которые не зарегистрировали автомобиль должным образом. Это же касается водителей, которые ездят без номерных знаков. Для них штрафы повысили от 170 до 510 гривен, а в случае повторного нарушения — от 255 до 680 гривен.

Впрочем, больше всего пострадают водители из-за превышения скорости больше, чем на 50 км/ч. Им придется уплатить за это 3,4 тысячи гривен. Аналогичный размер штрафа ожидает водителей, убегающих с места ДТП.

Стоит напомнить, что штрафы за превышение скорости, которые зафиксированы в автоматическом режиме, накладываются на юридического владельца автомобиля, а не на водителя-нарушителя.

Читайте также: Укравтодор презентовал очередной проект Киевской обходной дороги