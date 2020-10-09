Середня ціна автогазу в роздробі вже досягла 12,20 грн за літр.

Роздрібні оператори в період з 2 по 9 жовтня підвищили вартість автогазу на 5-40 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95».

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WOG та ОККО в середньому підвищили ціни на 37 і 11 коп. за літр, до 12,98 і 12,99 грн за літр відповідно. На столичних станціях у WOG ціна ресурсу становить 12,78 грн за літр (+20 коп за літр до 2 жовтня) у ОККО -12,99 грн за літр.

Мережа АЗК «БРСМ-Нафта» підняла ціни на 10 коп. за літр, до 12,27 грн за літр. Такі мережі як AMIC і Shell підвищили ціни на 4 і 6 коп. за літр, до 11,97 і 11,33 грн за літр відповідно.

UPG підвищила ціни на 20 коп. за літр, до 12,05 грн за літр. На станціях «Паралель» автогаз подорожчав на 38 коп. за літр, до 12,73 грн за літр. KLO, BVS і «Авантаж 7» за тиждень підняли ціни на 10 коп. за літр. У таких мережах як Chipo, «Татнефть», SUN OIL і Mango підняли ціни на 5-10 коп. за літр.

Середня вартість ЗВГ по Україні з 2 по 9 жовтня склала 12,18 грн за літр (+11 коп. за літр).

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 2 на 9 жовтня, грн за літр: