Чи потрібно вмикати кондиціонер кожен раз, коли ми сідаємо в автомобіль жарким днем? Насправді, відповідь не настільки очевидна, як здається на перший погляд.

Перш ніж відповісти на питання, чи потрібно вмикати кондиціонер щоразу, коли ми влітку сідаємо в автомобіль, спочатку нагадаємо, що правильна температура в салоні – це не просто комфорт для водія і пасажирів, це ще й безпека.

У багатьох ситуаціях відкриті вікна все ще залишаються цілком реальною заміною кондиціонеру

Змучений спекою водій неадекватно сприймає дійсність і повільніше реагує на ситуацію, небезпечніше може бути тільки сон за кермом. Тому комфортна температура на робочому місці водія – фактор за нинішніх умов просто життєво важливий. Однак, кондиціонер при цьому далеко не завжди вирішує проблему охолодження.

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Справа в тому, що, як і взимку при ввімкненому опаленні, салон не охолоджується весь і відразу. По-перше, потрібен певний – і чималий – час на заміну всього обсягу гарячого повітря холодним, а по-друге, потрібно, щоб це повітря відібрало тепло нагрітих елементів інтер'єру – сидінь, оббивки, торпедо з усім обладнанням. Другий фактор – на відміну від пічки, “кондишен” не можна безоглядно включати на максимум, оскільки можна легко схопити застуду через різкий перепад температур. Будь-який лікар розповість вам про небезпеку для організму, яка криється в різниці більше 7о С між салоном та повітрям на вулиці.

Коли температура на вулиці близька до комфортних 20-22о С, можна пустити вуличне повітря через систему вентиляції, не активуючи кондиціонер

Тому в коротких поїздках ефективність кондиціонера нерідко близька до нуля – він фізично не встигає охолодити машину, та ще й побоювання за своє здоров'я стримує водія від бажання “вмикати на повну” свій охолоджувач. Більше того, іноді, все-таки поклавшись на нього, ми тримаємо вікна закритими, їдемо до кінцевої точки маршруту в спеці і задусі, і так і не можемо дочекатися комфортного мікроклімату, оскільки поїздка закінчується.

Є сенс вмикати кондиціонер:

Якщо автомобіль стояв у прохолодному місці і не нагрітий на сонці;

Якщо температура навколишнього повітря досить щадна (не вище 22-25 °С);

Якщо поїздка буде досить довгою;

Якщо ви знаєте, що доведеться стояти в заторах, де відкриті вікна не приносять полегшення;

Якщо ви відправляєтеся в дорогу в швидкісному режимі, коли відкриті вікна приносять дискомфорт;

Якщо має бути поїздка по запиленій дорозі.

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Є сенс не вмикати кондиціонер (відкрити вікна):

Якщо буде коротка поїздка;

Якщо ви будете рухатися на середній міський швидкості, коли відкриті вікна добре вентилюють салон;

Якщо температура повітря за межами авто близька до комфортних 20-22 градусів за Цельсієм.

Рекомендація “Авто24”

Існує кілька застережень. Якщо ви маєте вільний час і паливо, то можете просто почекати п'ять-десять хвилин, постоявши біля машини або поруч в тіні, поки увімкнутий на максимум кондиціонер охолодить розпечений салон. Ще простіше власникам автомобілів з функцією автозапуску або з дистанційним запуском двигуна – вони можуть налаштувати свою електроніку так, щоб машина сама себе “охолодила” до вашого приходу. До речі, подібний функціонал є у багатьох сучасних охоронних систем, і якщо у вас знайдуться кошти на покупку, то інсталятор середньої руки зможе дати вам таке благо цивілізації.

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