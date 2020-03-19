У лютому наслідки епідемії короновірусу для китайських автовиробників та автодиллерів були дуже негативні.

За даними Китайської автомобільної асоціації, в лютому 2020 року, під впливом епідемічної ситуації, виробництво і продаж автомобілів в КНР становили 285 тис. шт. і 310 тис. шт. відповідно, що на 79,8% і 79,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Що стосується легкових автомобілів, то обсяг їх продажів в лютому склав 224 тис. одиниць, що на 86,1% нижче в порівнянні з попереднім місяцем і на 81,7% в річному численні.

Виробництво і продаж в лютому транспортних засобів на нових джерелах енергії скоротилося до 9 951 (на 83%) і 12 908 (на 75%), відповідно. У цьому сегменті продажі легкових автомобілів, що працюють виключно на електротязі, в річному численні, зменшилися на 73,8% до 9 291 шт.

У Китайській автомобільній асоціації припускають, що епідемія нового коронавирусу буде продовжувати чинити негативний вплив як на виробництво, так і на реалізацію автотранспорту всю першу половину поточного року.

У той же час, експерти Асоціації прогнозують, що виробництво і продажі автомобілів вже в березні значно зростуть в порівнянні з лютим.

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