В феврале последствия эпидемии короновируса для китайских автопроизводителей и автодиллеров были очень негативны.

По данным Китайской автомобильной ассоциации, в феврале 2020 года, под влиянием эпидемической ситуации, производство и продажи автомобилей в КНР составили 285 тыс. шт. и 310 тыс. шт. соответственно, что на 79,8% и 79,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Что касается легковых автомобилей, то объем их продаж в феврале составил 224 тыс. единиц, что на 86,1% ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 81,7% в годовом исчислении.

Производство и продажи в феврале транспортных средств на новых источниках энергии сократились до 9 951 (на 83%) и 12 908 (на 75%), соответственно. В этом сегменте продажи легковых автомобилей, работающих исключительно на электротяге, в годовом исчислении уменьшились на 73,8% до 9 291 шт.

В Китайской автомобильной ассоциации предполагают, что эпидемия нового коронавируса будет продолжать оказывать негативное влияние как на производство, так и на реализацию автотранспорта всю первую половину текущего года.

В то же время, эксперты Ассоциации прогнозируют, что производство и продажи автомобилей уже в марте значительно вырастут по сравнению с февралем.

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