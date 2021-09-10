У центрі Києва випробували функцію автопілоту Tesla, яка ще тестується в компанії й недоступна для продажу. Власник авто скористувався програмним забезпеченням для тестувальників.

Власник електромобіля Tesla протестував бета-версію програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving, яка дозволяє вмикати функцію самокерування на електромобілях, на київських дорогах. Про це пише видання Electrek.

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Поки Tesla проводить випробування системи Full Self-Driving всередині компанії. Офіційний випуск ПЗ планують в кінці вересня. Хакери злили тестове ПЗ в мережу, і його можуть встановити всі бажаючі. Видання із посиланням на власні джерела повідомляє, що в компанії досі не знали про витік даних.

Зараз офіційно за функцію Autopilot при покупці автомобіля Tesla потрібно заплатити додатково десять тисяч доларів. Ця функція, яка не є повноцінним “автопілотом”, працює поки лише в США, адже в інших країнах відрізняються розмітка, дорожні знаки та законодавство. Нагадаємо, що у Сполучених Штатах розслідують функції Autopilot Tesla після низки аварій з іншими автівками.

Самокерована автівка в Києві проїхала від червоного корпусу інституту Шевченка на вулиці Володимирській до Львівської площі. Система розпізнавала сигнали світлофора, дорожню розмітку, повороти на перехрестях і маневри із зустрічними автомобілями. Також автопілот на основі нейронних мереж сам почав створювати розмітку, яку не бачать камери, орієнтуючись по карті.