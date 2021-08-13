Раніше списані електромобілі виробник позбавляв можливості заряджати на швидких заправках.

Tesla почала повертати доступ до Supercharger власникам списаних автомобілів. Про це повідомив у Твітері один з власників таких авто. Враховуючи, що в Україні більшість вживаних автомобілів Tesla потрапили зі США саме в статусі Salvage (тобто "врятовані після ДТП"), вони зможуть заряджатись на швидких зарядках в Європі. Але не всі. Доступ поки що надано для Tesla Model 3, причому по-тихому – жодної офіційної інформації від виробника не надходило.

Також цікаво художник уявив ЛуАЗ в стилістиці Tesla Cybertruck

Враховуючи, що в Україні досі нема фірмових зарядних станцій Supercharger, українським власникам від такої заборони було ні холодно, ні жарко. Незручності вони могли відчувати лише при подорожах Європою.

Однак вже кілька років Tesla обіцяє встановили кілька Supercharger в Україні. І якщо це станеться, буде дивним, якщо на них не зможуть заряджатися 70-80% автопарку Tesla в Україні.