Ранее списанные электромобили производитель лишал возможности заряжать на быстрых заправках.

Tesla начала возвращать доступ к Supercharger владельцам списанных автомобилей. Об этом сообщил в Твиттере один из владельцев таких авто. Учитывая, что в Украине большинство подержанных автомобилей Tesla попали из США именно в статусе Salvage (то есть "спасенные после ДТП"), они смогут заряжаться на быстрых зарядках в Европе. Но не все. Доступ пока предоставлен для Tesla Model 3, причем по-тихому – никакой официальной информации от производителя не поступало.

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Учитывая, что в Украине до сих пор нет фирменных зарядных станций Supercharger, украинским владельцам от такого запрета было ни холодно, ни жарко. Неудобства они могли испытывать лишь при путешествиях по Европе.

Однако уже несколько лет Tesla обещает установить несколько Supercharger в Украине. И если это произойдет, будет странным, если на них не смогут заряжаться 70-80% автопарка Tesla в Украине.