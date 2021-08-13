Визуальный концепт имеет неплохую детализацию – есть версии машины для села и города, дизайн интерьера. Концепт предусматривает электрическую силовую установку для миниатюрного внедорожника.

В основе дизайна лежит хорошо известный ЛуАЗ 969 – крошечный внедорожник, который выпускался с 1966 по 2002 годы. Художник пофантазировал на тему нового поколения этого автомобиля, представив его электрическим, но таким же непропорциональным на вид, как и оригинал.

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Советско-украинский внедорожник ЛуАЗ 969 имеет узнаваемые формы и в концепте Даутова сразу видно “Волынь”. От оригинала концепту достались круглые фары, высокий дорожный просвет, короткий задний свес и большое лобовое стекло. Дизайнер добавил и несколько современных элементов, среди которых выдвижные задние фонари, светодиодные, как и передние, “скрытые” дверные ручки и видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида.

Концепт имеет две формы, обозначенные как Gorod и Selo. Они отличаются колесами и, теоретически, подвеской. В обоих случаях колесные диски 17-дюймовые, но в версии Selo они проще и снаряжены шинами с более агрессивным протектором.

К сожалению художник не показал салон машины полностью, однако в портфолио есть рендер передней панели цилиндрической формы и руля с одной спицей и экраном в центре. Также на передней панели есть еще один экран для мультимедийной системы.

Фото: визуальный концепт электрического внедорожника в стиле ЛуАЗ 969 / Timur Dautov