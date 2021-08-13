Візуальний концепт має непогану деталізацію – є версії машини для села та міста, дизайн інтер'єру. Концепт передбачає електричну силову установку для мініатюрного позашляховика.

В основі дизайну лежить добре відомий ЛуАЗ 969, крихітний позашляховик, що випускався з 1966 по 2002 роки. Художник пофантазував на тему нового покоління цього автомобіля, уявивши його електричним, але таким же непропорційним на вигляд, як і оригінал.

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Радянсько-український позашляховик ЛуАЗ 969 має впізнавані форми й у концепті Даутова одразу видно “Волинь”. Від оригіналу концепту дістались круглі фари, високий дорожній просвіт, короткий задній звис і велике лобове скло. Дизайнер додав і кілька сучасних елементів, серед яких висувні задні ліхтарі, світлодіодні, як і передні, “приховані” дверні ручки та відеокамери замість зовнішніх дзеркал заднього виду.

Концепт має дві форми, позначені як Gorod і Selo. Вони розрізняються колесами та, теоретично, підвіскою. В обох випадках колісні диски 17-дюймові, але у версії Selo вони простіші й споряджені шинами з агресивнішим протектором.

На жаль художник не показав салон машини повністю, однак у портфоліо є рендер передньої панелі циліндричної форми та керма з єдиною спицею та екраном у центрі. Також на передній панелі є ще один екран для мультимедійної системи.

Фото: візуальний концепт електричного позашляховика у стилі ЛуАЗ 969 / Timur Dautov