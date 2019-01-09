В Лас-Вегасе произошел курьезный случай с электромобилем Tesla — автопилот Model S сбил и вывел из строя автономного российского робота Promobot.

Инцидент случился, когда робот передвигался по обочине. Водитель Model S пытался проверить режим полного автономного управления. Для этого он выбрал участок, который показался ему пустым и безопасным.

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Однако на этом же участке инженеры как раз тестировали Promobot накануне выставки потребительской электроники CES 2019, которая проходит в Лас-Вегасе.

"Там никого не было, ни людей, ни машин, — рассказал водитель Tesla Джордж Кальдера. — Я включил автопилот и начал движение. И тут! Робот на трассе! Я думал, что машина его объедет, однако мы наткнулись прямо на него! Мне очень жаль, ведь робот выглядел очень мило". Только вот извинения мужчины уже не помогут, ведь в результате аварии робот вышел из строя.

"Конечно, мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части", — заявил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

СМИ пытаются понять, что же это было на самом деле — пиар-ход или совпадение. Вполне возможно, что вина лежит именно на системе автопилота Tesla.

Стоит отметить, что один из таких Promobot несколько лет назад презентовали Владимиру Путину, и робот даже пожал руку российскому президенту.

Компания Promobot была создана в Перми. Она создает "роботов-администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, консультантов, консьержей и многих других".