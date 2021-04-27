Карантинні обмежувальні заходи нанесли величезну шкоду економікам майже усіх країн. Проте деякі держави вже оговтуються від негативних наслідків.

Через пандемії COVID-19 в 2020 році обсяг продажів автомобілів склав 14 665 787 шт., що відповідає зниженню на 13,8% в порівнянні з 2019 роком.

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Січень 2021 року на американському ринку почався в легкому позитивному тоні. Було продано 1 174 053 автомобілів, що на 1,4% більше в порівнянні з попереднім роком. Але потім тренд змінився, і в лютому було реалізовано тільки 1 256 529 примірників (-12,4%).

У березні 2021 року автомобільний ринок США вражаюче виріс: обсяг продажів склав 1 536 038 шт. (+ 68,3%), а в цілому за перший квартал реалізовано 3 966 620 шт., що на 13,2% більше, ніж у 2020 році. Таким чином продажі досягли рівня практично відповідного допандеміческому: нагадаємо, що в 1 кварталі 2019 року була зареєстровано 3 992 537 автомобілів, що всього на 0,7% більше, ніж в цьому році.

Toyota в березні - в лідерах першої десятки, продемонструвавши зростання продажів на 73,8%, а кращі показники по динаміці ТОП-10 відзначені у Hyundai, який збільшив реалізацію автомобілів на 159,5%. Найменше зростання в десятці лідерів зафіксований у Chevrolet, який в останньому місяці першого квартала додав "всього" 39,2%.